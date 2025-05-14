- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 3929
- Время на прочтение
- 1 мин
В жакете, джинсах и любимых очках: принцесса Анна приехала на рабочее мероприятие
Принцесса Анна посетила каретный парк для людей с ограниченными возможностями в аббатстве Форд в Чарде.
Сестра короля Чарльза приехала в коротком сером пальто и синих джинсах-клеш, дополнив аутфит сапогами из замши, перчатками и синей сумкой, которую держала под мышкой.
Принцесса дополнила образ любимыми солнцезащитными очками от Adidas, у нее в ушах были лаконичные золотые серьги-гвоздики, а на пальто была пришпилена брошка.
Напомним, на днях принцесса Анна вместе с королем Чарльзом присутствовала на торжественном параде, который прошел на территории замка в Виндзоре. На этом мероприятии королевской конной гвардии вручают новые штандарты — разновидность флага, используемого в церемониальных целях.