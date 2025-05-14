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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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В жакете, джинсах и любимых очках: принцесса Анна приехала на рабочее мероприятие

Принцесса Анна посетила каретный парк для людей с ограниченными возможностями в аббатстве Форд в Чарде.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Анна

Принцесса Анна / © Getty Images

Сестра короля Чарльза приехала в коротком сером пальто и синих джинсах-клеш, дополнив аутфит сапогами из замши, перчатками и синей сумкой, которую держала под мышкой.

Принцесса дополнила образ любимыми солнцезащитными очками от Adidas, у нее в ушах были лаконичные золотые серьги-гвоздики, а на пальто была пришпилена брошка.

Принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

Напомним, на днях принцесса Анна вместе с королем Чарльзом присутствовала на торжественном параде, который прошел на территории замка в Виндзоре. На этом мероприятии королевской конной гвардии вручают новые штандарты — разновидность флага, используемого в церемониальных целях.

Принцесса Анна / © Associated Press

Принцесса Анна / © Associated Press

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