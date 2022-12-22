В жакете горчичного цвета и с элегантными серьгами: Елена Зеленская провела онлайн-встречу

Елена Зеленская провела онлайн-встречу с участницами саммита первых леди и джентльменов. Они подвели итоги 2022 года и обозначили планы на следующий год.

В мероприятии приняли участие первая леди Франции Брижит Макрон, первая леди Латвийской республики Андра Левите, первая леди Литвы Диана Науседене, первая леди Исландии Элиза Рейд, первая леди республики Сербия Тамара Вучич, первая леди Эстонии Сирье Карис, супруга президента республики Елизавета Гергиевская, супруга премьер-министра Бельгии Анник Пендерс и супруга премьер-министра Бермудских островов Кристин Берт.

Зеленская поблагодарила их за поддержку во время войны.

"После 24 февраля, когда многие профессиональные политики еще даже не успели сделать заявлений, вы уже вышли со словами поддержки и предложениями помощи. И в следующие тяжелые месяцы мы вместе с вами эвакуировали детей с онкологией, завозили в Украину гуманитарную помощь и инкубаторы для новорожденных. Вместе мы задумывали и воплощали программы психологической помощи и протезирования для пострадавших от войны, мы устраивали культурные мероприятия в поддержку Украины и открывали культурные центры для перемещенных граждан Украины, которых вы чрезвычайно тепло приняли в своих странах, которые вынужденно покинули дома, чтобы они могли услышать на ночь родную сказку. Думаю, все это стало возможным, потому что у нас — общие ценности. И самая большая из них — человеческая жизнь и ее спасение. Свобода и ее защита. Вы первыми поняли: то, за что борется Украина, нет границ. Потому что это самое право на существование", — написала Елена.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Она отметила важность второго Саммита первых леди и джентльменов, состоявшегося летом этого года в Киеве. В рамках него удалось собрать 6,4 млн долларов, на которые приобрели 84 автомобиля скорой помощи для нужд Минздрава Украины.

Зеленская также отметила, что полномасштабное вторжение России в Украину и украинское сопротивление меняют мир. И так же меняется роль первой леди мира.

"Длительное время первые леди считали лишь мягкой силой, далекой от большого влияния на мир. Но сейчас я чувствую, как нашими силами, силами Саммита все меняется. Уверена, вы тоже это чувствуете. Мы способны влиять и уже влияем на то, каким становится мир. На то, станет ли он лучше и безопаснее. Мы с вами – сила. А жесткая или мягкая – это мы сами решаем, в зависимости от обстоятельств. Главное – мощная", — сказала Зеленская.

Во время онлайн-встречи первая леди Украины продемонстрировала красивый деловой образ. На ней был жакет горчичного оттенка и черная рубашка. Идеально ровная укладка, нежный макияж и элегантные серьги завершили образ Елены.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

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