В жакете и белой рубашке: принцесса Анна в деловом образе приехала в Милан

Принцесса Анна / © Getty Images

Ее королевское Высочество посетила заседание членов Международного олимпийского комитета (МОК) в Милане.

Сестра короля Чарльза появилась на встрече в деловом аутфите — двубортном удлиненном жакете с золотыми пуговицами, белой рубашке и полосатых брюках. Она собрала волосы в классическую любимую прическу «улей» и сделала легкий макияж на лице, завершив свой лук золотыми серьгами-гвоздиками. Принцесса выглядела сдержанно и улыбалась.

Сколько времени королевская особа пробудет в Италии, и запланированы ли какие-либо другие мероприятия с ее участием, не сообщается.

Напомним, в прошлом году сестра короля Чарльза посещала подобное заседание в Греции.