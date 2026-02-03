ТСН в социальных сетях

Общество
132
1 мин

В жакете и белой рубашке: принцесса Анна в деловом образе приехала в Милан

Принцесса Анна прилетела с визитом в Италию.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Анна

Принцесса Анна / © Getty Images

Ее королевское Высочество посетила заседание членов Международного олимпийского комитета (МОК) в Милане.

Сестра короля Чарльза появилась на встрече в деловом аутфите — двубортном удлиненном жакете с золотыми пуговицами, белой рубашке и полосатых брюках. Она собрала волосы в классическую любимую прическу «улей» и сделала легкий макияж на лице, завершив свой лук золотыми серьгами-гвоздиками. Принцесса выглядела сдержанно и улыбалась.

Принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

Сколько времени королевская особа пробудет в Италии, и запланированы ли какие-либо другие мероприятия с ее участием, не сообщается.

Напомним, в прошлом году сестра короля Чарльза посещала подобное заседание в Греции.

132
