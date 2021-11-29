В жакете и белых джинсах: принцесса Елена посетила публичное мероприятие

Испанская принцесса Елена посетила вчера публичное мероприятие.

Сестра короля Филиппа VI была запечатлена на мероприятии Madrid Horse Week 2021 (Мадридская неделя верховой езды) на выставке Ifema в Мадриде. 57-летняя принцесса выглядела прекрасно в красной блузке, сером клетчатом жакете, белых широких джинсах и замшевой обуви на каблуках.

Волосы принцессы были распущены и мелко накручены, на лице была маска, на шее – несколько украшений, а на пальцах несколько колец. В руках Елена несла огромный букет цветов.

Принцесса Елена / Getty Images

В прошлый раз, напомним, мы показывали вам кадр с другого мероприятия, как испанская принцесса ходила на корриду. Ранее Елена часто составляла в этом деле компанию своему отцу королю Хуан Карлосу I, то теперь, когда король после раскрытия финансовых махинаций сбежал из страны в Доминиканскую Республику, она посещает мероприятия сама. Другие члены испанской королевской семьи, похоже, не разделяют с ней это увлечение.

Принцесса Елена / Getty Images

Читайте также: