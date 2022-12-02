В жакете и брюках-дудочках: стильный выход любимой невестки Елизаветы II - Софи

Она посетила мероприятие, которое называется День различных навыков Whizz-Kidz в баптистской церкви Гилфорда в одноименном городе.

Графиня Уэссекская Софи / Фото: Getty Images

57-летняя Софи выглядела отлично в темно-синем бархатном жакете, под которым была синяя водолазка и изумрудные брюки-дудочки. Дополнила образ туфлями от LK Bennett из лаковой кожи и с круглыми носами, а также сумкой Sophie Habsburg.

Образ графиня Уэссекская дополнила двухцветными серьгами-висюльками, на груди у нее сверкал кулон на длинной цепочке, макияж был легкий и в натуральных оттенках, а волосы распущены.

К слову, в штанах такого же цвета мы видели Софи недавно на другом мероприятии.

Графиня Софи Уэссекская / Фото: Getty Images

Софи – любимая невестка королевы Елизаветы II, которая больше всех горевала и не могла сдержать эмоций на публике, когда происходило прощание с монархом.

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