Принцесса Мадлен / © instagram.com/kungahuset

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Фотографии принцессы были сделаны на торжественном открытии ежегодного рождественского магазина при Шведской церкви в Нью-Йорке, на Манхэттене.

Принцесса Мадлен / © instagram.com/kungahuset

Для выхода она выбрала сдержанный и стильный повседневный образ: удлиненный двубортный шерстяной блейзер темного цвета в тонкую вертикальную полоску от британского бренда ME+EM с классическими лацканами и накладными карманами с клапанами, также подобрала черный топ с круглым вырезом и длинные расклешенные брюки черного цвета.

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Принцесса Мадлен / © instagram.com/kungahuset

Черные остроносые туфли-лодочки были практически полностью скрытые брюками. На запястье у Мадлен был браслет Cartier Love с бриллиантами и часы Rolex, а в ушах — лаконичные миниатюрные серьги. Длинные русые волосы распущены и уложены мягкими объемными волнами.

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Принцесса Мадлен / © instagram.com/kungahuset

Принцесса посетила мероприятие в рамках программы Всемирного фонда детства.

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