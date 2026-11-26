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В жакете и брюках: элегантная принцесса Мадлен открыла рождественскую лавку
Шведская принцесса Мадлен открыла рождественскую лавку в Шведской церкви в Нью-Йорке.
Фотографии принцессы были сделаны на торжественном открытии ежегодного рождественского магазина при Шведской церкви в Нью-Йорке, на Манхэттене.
Для выхода она выбрала сдержанный и стильный повседневный образ: удлиненный двубортный шерстяной блейзер темного цвета в тонкую вертикальную полоску от британского бренда ME+EM с классическими лацканами и накладными карманами с клапанами, также подобрала черный топ с круглым вырезом и длинные расклешенные брюки черного цвета.
Черные остроносые туфли-лодочки были практически полностью скрытые брюками. На запястье у Мадлен был браслет Cartier Love с бриллиантами и часы Rolex, а в ушах — лаконичные миниатюрные серьги. Длинные русые волосы распущены и уложены мягкими объемными волнами.
Принцесса посетила мероприятие в рамках программы Всемирного фонда детства.