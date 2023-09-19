В жакете и брюках-клеш: принцесса Уэльская приехала в благотворительную организацию

Принцесса Уэльская сегодня посетила некоммерческую благотворительную организацию по оказанию помощи молодежи Streets of Growth, которая находится в восточном Лондоне.

41-летняя Кейт снова продемонстрировала образ в брючном костюме. Все-таки любят королевские особы осенью носить именно такие вещи.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Принцесса вышла в свет в бежевом ансамбле. На ней был приталенный жакет, белый топ под ним и брюки-клеш. Костюм от Roland Mouret Кэтрин сочетала с бежевыми остроносыми туфлями от Gianvito Rossi. Принцесса сделала красивую укладку волнами, маникюр ее снова был в светлом оттенке, а на лице легкий дневной макияж.

Кстати, новая прическа Кейт стала предметом для разговоров в последнее время. Некоторые эксперты уверяют, что принцесса покрасила волосы, нарастила пряди для объема, а также сделала челку-шторку.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

На днях мы вспоминали образы принцессы Уэльской с челками, которые она когда-то носила. Сегодняшняя ее прическа – наш фаворит тоже.

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