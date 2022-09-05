В жакете и клетчатой юбке: принцесса Анна посетила конные соревнования

Королевская принцесса Анна в выходные вместе с братом Чарльзом присутствовала на Играх горцев в Бремере, в Шотландии. Они представляли Ее Величество королеву Елизавету II, которая из-за проблем со здоровьем прибыть не смогла.

На Играх 72-летняя принцесса появилась в зеленом клетчатом пальто с красными пуговицами, в тон которым подобрала шарф и берет. Принцесса была в прекрасном настроении, много смеялась. Из украшений ее образ дополняли маленькие жемчужные серьги-гвоздики и брошка на пальто.

Принцесса Анна, принц Чарльз и герцогиня Камилла / Фото: Getty Images

А вчера принцесса Анна прибыла на четвертый день Land Rover Burghley Horse Trials 2022 в Стэмфорде, Линкольншир. Это крупнейшее в мире соревнование по конному спорту категории 5*, признанное ведущими всадниками во всем мире своей главной соревновательной целью.

Ее Высочество была облачена в темно-красный жакет, на который пришпилила золотую брошку в виде лошади, она также надела клетчатую юбку и обула туфли-лоферы из замши и вставок лаковой кожи.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

В руках принцесса несла маленькую черную сумку, ее волосы были собраны в традиционную прическу, а на губах была красная помада. В ушах у Анны сверкали золотые серьги.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, почему дочь Елизаветы II носит именно титул королевская принцесса.

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