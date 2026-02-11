В жакете и крупных золотых серьгах: стильная королева Максима появилась на Олимпиаде

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Король Виллем-Александр и королева Максима вчера наблюдали за соревнованиями по шорт-треку на дистанции 500 метров среди женщин в четвертый день зимних Олимпийских игр 2026 года на стадионе для конькобежного спорта в Милане.

Королева в этот раз надела бежевый жакет, дополнила образ контрастным оранжевых шарфом и золотыми крупными серьгами в ушах, а волосы собрала в низкий хвост, а также сделала макияж. Король был одет в куртку в цветах национальной сборной Нидерландов.

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Также с ними в Италию приехала из старшая дочь — принцесса Катарина-Амалия. На днях Максиму и Амалию запечатлели по прибытию на стадион для конькобежного спорта в Милане.

Принцесса Катарина-Амалия, королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Напомним, Олимпийские игры посещает и британская принцесса Анна, которая и сама когда-то выиграла Олимпийскую медаль.