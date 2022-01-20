В жакете и лаковых туфлях: норвежская принцесса Ингрид Александра появилась на публике

Завтра, 21 января, норвежская принцесса Ингрид Александра отпразднует свое 18-летие.

Большая часть запланированного празднования была отложена из-за пандемии, однако достижение совершеннолетия будущей королевы Норвегии должно быть ознаменовано рядом торжеств от имени правительства, а также в планах на этот день был специальный вечерний прием, где принцесса впервые бы появилась в тиаре.

Принцесса Ингрид Александра / Getty Images

Сегодня принцесса накануне своего совершеннолетия посетила парламент, где президент Масуд Гараххани проинформирует ее о работе Национальной ассамблеи. Принцесса прибыла одетая в элегантный светлый жакет, кофту в тон и черные брюки, а обутая в черные лаковые туфли. В руках у нее был маленький бордовый клатч-конверт из кожи крокодила, а в ушах сверкали серьги с камнями.

Дальше у принцессы состоится визит в Верховный суд. А завершится день посещением канцелярии премьер-министра страны Йонаса Гар Стере для того, чтобы получить информацию о деятельности правительства и министерств.

Принцесса Ингрид Александра / Getty Images

Завтра Ингрид Александра примет в королевском дворце Осло поздравительные делегации по случаю своего 18-летия. Родители принцессы – кронпринц Хокон и кронпринцесса Мете-Марит – также будут присутствовать.

Наследный кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит / Getty Images

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