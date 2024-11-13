В жакете и леггинсах: стильная королева Рания посетила деловое мероприятие

Королева Рания встретилась с членами Ассоциации деловых и профессиональных женщин в Аммане.

54-летняя королева выбрала для нового выхода в свет полностью черный костюм, состоящий из жакета и брюк-леггинсов, сочетая его с лаковыми туфлями-лодочками на каблуках. Дополнила свой образ Рания сумкой Bottega Veneta, сделала французский маникюр, легкую волнистую укладку и макияж в теплых оттенках.

"Сегодня нас ждут увлекательные беседы с членами Ассоциации деловых и профессиональных женщин, завершившиеся чашечкой великолепного кофе, произведенного и красиво упакованного в Иордании компанией Bunni Coffee Roastery and Academy", - написала в подписи под фото королева Рания.

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Королева Рания также посетила кофейню и академию Bunni Coffee Roastery, цель которой - дать людям и компаниям возможность научиться готовить кофе.

Напомним, недавно королева публиковала в своем блоге милое фото с внучкой принцессой Иман, написав, что взяла с собой ребенка на зум-конференцию.

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