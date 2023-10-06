Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В жакете и льнянных брюках: кронпринцесса Мэри посетила больницу в Копенгагене

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
27
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В жакете и льнянных брюках: кронпринцесса Мэри посетила больницу в Копенгагене

Кронпринцесса Мэри / Фото: Getty Images

Датская кронпринцесса Мэри посетила Детский и подростковый психиатрический центр больницы Биспебьерг в Копенгагене.

Принцесса прошлась по миниатюрной красной ковровой дорожке, расстеленной больничными клоунами Бастой, Беллой Биндестрег и Баглаенс во время посещения датской больницы.

Кронпринцесса Мэри / © Getty Images
Кронпринцесса Мэри / Фото: Getty Images

Кронпринцесса была в жакете из шерсти мериноса от Harris Wharf London под которым была белая футболка, в льнянных брюках со стрелками от Polo Ralph Lauren и обута в кожаные туфли-лодочки Malone Souliers.

Мэри распустила и накрутила волнами длинные каштановые волосы, надела серьги-кольца из золота и несколько подвескок на шее. У нее был красивый маникюр в теплом оттенке, под который была подобрана помада. Мэри была в прекрасном настроении и выглядела замечательно.

Кронпринцесса Мэри / © Getty Images
Кронпринцесса Мэри / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы показывали, как кронпринцесса Мэри в "гороховом" платье от Prada блистала на встрече с четой Зеленских.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
27
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация