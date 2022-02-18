В жакете и на высоких каблуках: 83-летняя королева София на мероприятии

В жакете и на высоких каблуках: 83-летняя королева София на мероприятии

Испанская королева София посетила вчера очередную рабочую встречу.

Испанская королева София в свои 83 года все еще достаточно активно работает и вчера посетила встречу с попечительским советом Фонда почек Иньиго Альвареса де Толедо в отеле Rosewood Villa Magna, в Мадриде.

Одета королева была в белую блузку, удлиненный жакет на одну пуговицу, черные классические брюки и обута в черные ботильоны на достаточно высоких каблуках. В руках София держала маленькую сумку на ремешке-цепочке, на шее у нее было несколько украшений, а к пиджаку была пришпилена брошка. Ее Величество была в защитной маске, с золотыми серьгами в ушах и с красивой укладкой.

Королева София / Getty Images

Днем ранее, напомним, Ее Величество встречалась с официальными лицами Ассоциации продовольственных банков Коста-дель-Соль, когда посещала объекты и провела встречу с волонтерами в Малаге.

Королева София / Getty Images

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