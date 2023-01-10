В жакете и платье со стразами: стильная Брижит Макрон на ивенте в Елисейском дворце

Первая леди Франции продемонстрировала новый красивый образ.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон провели в Елисейском дворце мероприятие с участием членов Французской федерации пекарей и кондитерских изделий.
Президентским супругам во время мероприятия поручили разрезать традиционный огромный французский торт.
На ивенте первая леди появилась в стильном образе. На ней было черное платье, расшитое стразами, и черный классический жакет. Шею Брижит украсила цепочкой с металлическими деталями. Первая леди сделала красивую укладку с локонами и макияж смоки-айс.
Эммануэль был одет в темно-синий костюм, белую рубашку и синий галстук с крапинками.
Напомним, на финальном матче Чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Францией Брижит продемонстрировала монохромный аутфит от Louis Vuitton. На ней была белая шелковая блузка с галстуком-бантом с логотипом бренда и белоснежный костюм.
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