В жакете и платье со стразами: стильная Брижит Макрон на ивенте в Елисейском дворце

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон провели в Елисейском дворце мероприятие с участием членов Французской федерации пекарей и кондитерских изделий.

Президентским супругам во время мероприятия поручили разрезать традиционный огромный французский торт.

Брижит и Эммануэль Макроны / Фото: Associated Press

На ивенте первая леди появилась в стильном образе. На ней было черное платье, расшитое стразами, и черный классический жакет. Шею Брижит украсила цепочкой с металлическими деталями. Первая леди сделала красивую укладку с локонами и макияж смоки-айс.

Эммануэль был одет в темно-синий костюм, белую рубашку и синий галстук с крапинками.

Напомним, на финальном матче Чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Францией Брижит продемонстрировала монохромный аутфит от Louis Vuitton. На ней была белая шелковая блузка с галстуком-бантом с логотипом бренда и белоснежный костюм.

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