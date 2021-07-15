В жакете и платье в горох: герцогиня Камилла была запечатлена с цыпленком в руках

Принц Чарльз и герцогиня Корнуольская Камилла посетили сегодня выставочный центр Great Yorkshire Showground в Харрогейте.
Принц Уэльский и его супруга снова появились на мероприятии вместе. Выставку "Грейт Йоркшир" - одно из крупнейших сельскохозяйственных мероприятий страны, было отменено в прошлом году из-за пандемии. В этом году оно проводится в течение четырех дней.
Камилла и Чарльз приехали сегодня на выставку. 73-летняя герцогиня Корнуольская была запечатлена фотографами, когда держала в руках маленького цыпленка. В этот день на Камилле было красивое платье в крупный гороховый принт и темно-синий жакет. Также на шее у нее было тонкое жемчужное ожерелье и несколько подвесок, надела серьги-висюльки и сделала классическую укладку.
72-летний принц Чарльз сегодня в светло-бежевом костюме, белой рубашке и изумрудном галстуке в полоску. Жаль только, что брюки принца Уэльского немного помялись. Но настроение это наследнику британской короны ничуть не испортило.
Напомним, вчера королевская пара участвовала в мероприятии "Звездная ночь на холмах Нилгири", организованном Elephant Family в партнерстве с Британским азиатским фондом в Ланкастер-Хаус в Лондоне. На мероприятии Камилла появилась в элегантной белой тунике и широких брюках, а принц надел синий полосатый костюм.
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