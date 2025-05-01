В жакете и узких джинсах: принцесса Кейт выбрала комфортный лук для прогулки по лесу

Принцесса Кейт и принц Уильям / © Getty Images

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Королевская чета встретилась с рейнджерами из Службы рейнджеров Малла и Айоны, чтобы подчеркнуть важность защиты и поддержания природной среды.

В рамках визита Их Королевских Высочеств Королевский фонд принца и принцессы Уэльских объявит о поддержке Службы рейнджеров Малла и Айоны, чтобы обеспечить продолжение их важной работы по сохранению и защите природы.

Кейт и Уильям в Шотландии / © Getty Images

Для своей прогулки принцесса Кейт выбрала образ в стиле кантри-шик: темные узкие джинсы G-Star RAW, ботинки Chloe и вязаный джемпер цвета лесной травы, который она надела поверх белой блузки с оборками от Boden и сверху надела жакет Ralph Lauren. Свой образ для прогулки принцесса Уэльская дополнила серьгами-кольцами с подвесками в виде капли граната spells of love jewellery, пластинчастой подвеской на шее от Daniella Draper и надела солнцезащитные очки от Finlay.

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Поклонники говорят, что принцесса Кейт покрасила волосы в более светлый оттенок, хотя сложно определить наверняка, возможно, пряди просто выгорели на солнце.

Принцесса Кейт / © Getty Images

Напомним, в первый день визита на остров Малл, который выпал на 14-ю годовщину свадьбы Уэльских, принцесса Кейт появилась на публике в рубашке цвета денима и узких брюках.

Уильям и Кейт в Шотландии / © Associated Press