В жакете и юбке миди: королева Камилла организовала прием в Букингемском дворце

У королевы Камиллы вчера выдался очень насыщенный день.
Днем Камилла с мужем королем Чарльзом посетили индийский ресторан в Лондоне, куда приехали, чтобы помочь упаковать ящики для пожертвований на Карнаби-стрит в Лондоне.
А вечером Ее Величество провела прием с финалистами, судьями и знаменитыми читателями в честь финала конкурса творческого письма BBC в Букингемском дворце.
Королева появилась на приеме в черном жакете и синей юбке миди от Fiona Clare, обутая в высокие замшевые сапоги Russell & Bromley и дополнила свой образ браслетом Van Cleef & Arpels и бриллиантовой брошью в виде короны.
У Камиллы также была ее фирменная укладка и макияж на лице.
Напомним, недавно мы показывали, с какой необычной брошью королева Камилла приезжала с визитом в Кентербери.
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