В жакете и юбке миди: стильная девушка сына принцессы Анны появилась в компании королевской семьи в Аскоте

Принцесса Анна, Харриет Сперлинг и Питер Филлипс / © Getty Images

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Сын принцессы Анны и его подруга были запечатлены фотографами в первый день Королевских скачек на ипподроме в Аскоте. Их сфотографировали как раз в королевской ложе, во время беседы с матерью Питера — принцессой Анной.

Харриет Сперлинг приехала в Аскот в белом жакете от Suzannah London из твида с рукавами-фонариками и пуговицами и юбку-миди из этого же комплекта, обула туфли-лодочки Emmy London песочного цвета и им в тон подобрала маленький клатч тоже от Emmy London и шляпу с цветком Awon Golding Millinery. У Харриет были распущены и красиво уложены белокурые волосы, она сделала легкий макияж и надела серьги-висюльки с камнями.

Харриет Сперлинг / © Getty Images

В первый день в Аскот приехали также Зара Тиндалл с мужем Майком, король Чарльз и королева Камилла, принцесса Беатрис и Сара Йоркская.

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Принцесса Анна, Харриет Сперлинг и Питер Филлипс / © Getty Images

Напомним, мы собрали для вас образы принцессы Кейт из Royal Ascot. Пока что не известно появится ли принцесса Уэльская в этом году в Аскоте.

Зара и Майк Тиндалл / © Getty Images

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / © Getty Images