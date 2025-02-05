В жакете и юбке-плисе: королева Камилла посетила торжественный ужин

Королева Камилла посетила ужин, на котором была отмечена благотворительная деятельность лондонской библиотеки по поддержке писателей и расширению доступа к ее обширным ресурсам, включая 1 миллион книг, доступных для заимствования с ее полок.

Камилла является покровительницей библиотеки с 2012 года. И не секрет, что Ее Величество является страстной сторонницей преимуществ чтения в любом возрасте.

Хелена Бонэм Картер и королева Камилла / Фото: Instagram британской королевской семьи

На мероприятие Камилла приехала в черном аутфите – жакете на замке и юбке-плисе, что выглядело весьма необычно, так как королева редко носит что-то подобное. На груди у нее была пришпилена брошь-ракушка, усыпанная бриллиантами, с единственной жемчужиной в центре, принадлежавшая покойной королеве Елизавете II.

Перед ужином королева встретилась и поговорила с президентом библиотеки Хеленой Бонэм Картер и приглашенным спикером Стивеном Фрайем.

Ранее, напомним, мы показывали, как Камилла в черном юбочном костюме в полоску посетила среднюю школу, которая является частью фонда Mulberry Schools Trust.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

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