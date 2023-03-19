В жакете и юбке плисе: принцесса Како взяла в руки лопату, чтобы посадить дерево

Принцесса Како - вторая дочь принца Акисино и принцессы Акисино, член Японской императорской семьи, приняла участие в церемонии посадки деревьев в саду Кайракуэн в Мито.

28-летняя принцесса для торжественного выхода надела синий кардиган, джемпер в тон и длинную макси-юбку плисе, которая отлично гармонировала с ее образом. А также надела милые цветочные серьги и собрала волосы сзади заколкой. Принцесса Како взяла в руки лопату и посадила дерево.

Принцесса Како / Фото: Getty Images

Обычно высадкой деревьев занимаются члены британской королевской семьи. Часто за таким занятием фотографируют короля Чарльза III, его супругу Камиллу или Кейт и Уильяма Уэльских. Но, японцам традиция не чужда тоже.

Принцесса Како / Фото: Getty Images

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