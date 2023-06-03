В жакете индиго и с красивой прической: Елена Зеленская онлайн приняла участие в конференции

Первая леди через видеосвязь выступила на конференции по защите прав детей.

Елена Зеленская онлайн приняла участие в конференции по защите прав детей, которая состоялась в Швеции. Швеция станет партнером Украины по защите детей и их прав.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Детский плач под звуки сирен… Каждая мать знает: это очень тяжело, когда не можешь защитить ребенка от угрозы. Поэтому, когда мы говорим сегодня о защите детей, речь идет прежде всего о буквальной защите. От гибели, травм, страданий, от смерти.

Защита детей означает, что они не должны погибать под обломками ракет и завалами родных домов. Не должны терять здоровье, руки и ноги", – отметила первая леди.

Во время видеосвязи Зеленская предстала в лаконичном цветочном жакете и черном топе. Свой образ она дополнила красивой укладкой с локонами и нежным макияжем. В ушах были металлические серьги.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская побывала на обучении по новым технологиям для работников школьных пищеблоков. Там она появилась в черном брючном костюме в полоску, состоявшем из удлиненного жакета и широких брюк.

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