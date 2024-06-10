В жакете из денима и на высоких каблуках: стильная Брижит Макрон на избирательном участке

Первая леди в стильном образе пришла на выборы.

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон посетили избирательный участок в Ле-Туке-Пари-Плаж во время выборов в Европейский парламент.

Фотографы запечатлели, как супруги заходили в кабинки, чтобы отдать свои голоса.

Брижит и Эммануель Макроны / Фото: Associated Press

Первая леди была одета в жакет из денима с золотыми пуговицами, голубую блузку с галстуком-бантом и джинсы клеш. Наряд она скомбинировала с коричневыми кожаными ботильонами на грубой подошве и высоких каблуках.

Брижит и Эммануель Макроны / Фото: Associated Press

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Брижит сделала объемную укладку, любимый макияж смоки-айс и завершила лук золотыми кольцами.

На Эммануэле был темно-синий костюм, белая рубашка и темно-синий галстук.

Брижит и Эммануэль Макроны / Фото: Associated Press

Напомним, на государственном ужине в Елисейском дворце по случаю официального визита супругов Байденов Брижит Макрон предстала в белом платье с прозрачными рукавами, декорированном пуговицами с одной стороны.

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