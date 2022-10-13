В жакете из переработанной ткани и лоферах Gucci: принцесса Беатрис и ее стильный муж вышли в свет

Супруги присутствовали на VIP-превью Frieze Art Fair 2022 в Риджентс-парке в Лондоне. Принцесса Йоркская была одета в черный твидовый жакет Zara с белыми манжетами и серебряными пуговицами из переработанной ткани. Под жакетом у принцессы было белое платье-рубашка. А обута Беа была в пару лоферов от Gucci, стоимостью 645 фунтов стерлингов.

Принцесса Беатрис с мужем Эдоардо / Фото: Getty Images

Также у принцессы была маленькая черная сумка Sac De Jour Nano от Saint Laurent из гладкой кожи, которая висела через плечо. Стоимость сумки 1570 фунтов стерлингов. Принцесса распустила волосы и сделала легкий макияж, акцентировав внимание на мерцающих тенях светлого оттенка.

Ее муж Эдоардо тоже выглядел очень стильно и был в синем костюме, белой рубашке и с темно-синим шарфом в мелкий белый горох на шее.

Принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

Напомним, у Эдоардо и Беатрис есть общая дочь Сиенна, которая родилась в сентябре 2021 года. Недавно мы рассказывали, как принцесса Йоркская худела после рождения ребенка.

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