В жакете из старой коллекции и с именной подвеской на шее: кронпринцесса Метте-Марит на приеме у Чарльза

Королевскую семью Норвегии на коронации короля Чарльза и королевы Камиллы представят наследный принц Хокон и его супруга кронпринцесса Метте-Марит.

Сегодня пара посетила прием в Букингемском дворце, который Его Величество король организовал для высокопоставленных гостей, приглашенных на завтрашнюю коронацию.

Кронпринцесса Метте-Марит надела белое платье и короткий красно-белый жакет от Alexander McQueen из коллекции весна-лето 2016. Образ она дополнила интересным клатчем от VBH Luxury и нюдовыми туфлями-лодочками от Christian Louboutin.

На шее у Метте-Марит красовалась необычное жемчужное колье с крупной подвеской в форме сердца с инициалом "H" (первая буква имени ее мужа). Автором ювелирного изделия является дом Foundrae. В ушах у кронпринцессы были золотые серьги, волосы она распустила, а макияж сделала, как всегда, едва заметным.

Кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит на предкоронационном приеме в Букингемском дворце / Фото: Getty Images

Кронпринц Хокон надел темно-синий костюм, белую рубашку и галстук в крапинку.

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