В жакете из твида и любимой кожаной юбке: королева Летиция на приеме

Королева Летиция провела несколько аудиенций во дворце Сарсуэла в Мадриде.
Летиция приняла представителей экспертных комитетов газеты 65ymás, справочного издания для пожилых людей. На этой встрече королева хотела продемонстрировать близость и профессионализм и выбрала лаконичный и элегантный образ.
Она надела свой любимый твидовый жакет от люксового бренда Inditex, который в ее гардеробе с 2017 года и сочетала его с бордовой юбкой-карандаш из искусственной кожи от Hugo Boss, которую также носила много раз. Кстати, похожая юбка, но только зеленого цвета есть у герцогини Сассекской Меган.
Образ свой Летиция дополнила туфлями-лодочками бордового цвета на невысоком каблуке, любимым золотым кольцом Coreterno, надела серьги-пусеты, распустила волосы и сделала макияж в розовых оттенках. Выглядела Летиция замечательно.
Днем ранее королева в брючном костюме цвета марсала посещала больницу вместе со своим мужем королем Филиппом VI.
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