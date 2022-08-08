В жакете-кимоно и с локонами: Елена Зеленская дала интервью японской телекомпании

Первая леди рассказала о жизни после российского вторжения в Украину.
Елена Зеленская дала интервью японской телекомпании. В Instagram она опубликовала видео сюжета, в котором рассказала о войне в Украине и о том, как изменилась ее жизнь.
Первая леди рассказала также о проектах по развитию безбарьерной среды.
"Украина должна стать самым комфортным местом в мире для своих людей, которые столько пережили и переживают. Каждая улица, каждое здание должны быть удобными для граждан в любом физическом состоянии и возрасте.
Рассказала японской телекомпании @nhkworldjapan, почему наши проекты по развитию безбарьерной среды, начатые до российского нападения, становятся еще более актуальными.
Чтобы люди, которые получили травмы войны, чувствовали себя комфортно и защищены, чтобы могли вернуться к полноценной жизни, им нужны удобные города, адаптированные рабочие места, реабилитация и широкие возможности. Это амбициозная цель и новый вызов для наших безбарьерных проектов. Шанс убрать перед человеком мешающий жить барьер – физический или психологический. Убрать войну с пути. Навсегда", – написала Зеленская.
На видео Елена предстала в светло-голубом жакете-кимоно. Свой образ она дополнила укладкой с локонами и нежным макияжем.
Напомним, Зеленская продемонстрировала элегантный образ на деловой встрече.
Читайте также:
- "Мне неприятная форма, в которой она выражается": Елена Зеленская отреагировала на критику ее фото на обложке Vogue
- Елена Зеленская в эксклюзивном интервью рассказала, чем сейчас занимаются ее дети
- Очень мощная и коварная: специалист по этикету объяснила позу Зеленской на обложке Vogue
- В черном жакете и с элегантными серьгами: деловой образ Елены Зеленской на западе в Киеве