В жакете-кимоно и с символической брошью: Елена Зеленская на памятном мероприятии

Владимир и Елена Зеленские сегодня, 19 мая, у братской могилы и памятного знака польских захоронений почтили память жертв политических репрессий.

На своих страницах в соцсетях они опубликовали фотографии и видео.

"Сегодня мы чтим память миллионов людей, убитых тоталитарной системой. Униженные, репрессированные, замученные. Лишенные их настоящей судьбы. Таланты, которые были отняты у нашего народа. Сломанные жизни, которые могли бы сделать еще так много для последующих поколений…

Сегодня в Быковнянском лесу мы вспоминаем все жертвы советских политических репрессий. И напоминаем, как важно выстоять в нашем сражении сейчас. Выстоять против современной российской системы, которая является потомком того тоталитаризма.

Вечная память всем жертвам советских репрессий! И наше уважение и благодарность всем, кто защищает жизнь", – написали Зеленские.

Елена и Владимир Зеленские/president.gov.ua

Первая леди появилась там в черном жакете-кимоно с разрезами на рукавах и поясом на талии, темной рубашке, широких брюках и черных ботинках на грубой подошве. К жакету она прикрепила символическую брошь.

Президент был одет в футболку и брюки карго цвета хаки, которые сочетав с кроссовками бежевого оттенка.

Елена и Владимир Зеленские/president.gov.ua

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