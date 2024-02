В жакете, коротком платье и с клатчем Dolce & Gabbana: Сара Йоркская посетила светское мероприятие

Мать принцесс Беатрис и Евгении борется с меланомой, но настроена решительно и позитивно. Герцогиня также продолжает вести активную светскую жизнь.

На днях Сара Фергюсон посетила мероприятие Haute Living, посвященное празднованию Haute 100 Miami With The Macallan And EBH Group в Далиле в Майами. На нем собрались самые влиятельные люди в Майами.

Сара была в этот вечер в белом жакете из крепа в стиле милитари от The Extreme Collection, в черном коротком платье с рюшами на подоле, в руках держала клатч Dolce & Gabbana и обута была в свои любимые сапоги из замши с золотыми каблуками и шнуровкой от Geox.

Сара Йоркская / Фото: Getty Images

Рыжие волосы Сара распустила и накрутила локонами, сделала макияж и надела серьги-висюльки. Позируя перед камерами фотографов герцогиня улыбалась.

Напомним, ранее мы писали, что Сара Йоркская публично прокомментировала состояние своего здоровья.

