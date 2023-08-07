В жакете, куртке и плаще: принцесса Анна выбрала многослойный лук для визита на фестиваль

Несколько дней назад королевская принцесса Анна вместе с дочерью Зарой Тиндалл посетили фестиваль британского троеборья Magic Millions в Глостершире.

Ее королевское Высочество наблюдала за тем, как ее дочь принимала участие в соревнованиях верхом на своей лошади. В этот прохладный день 72-летняя Анна была одета в широкие брюки, куртку и еще и плащ от дождя сверху. Под курткой был жакет, а под ним еще и красная водолазка. Видимо, в этот день было очень прохладно.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Мероприятие основано принцессой Анной и ее бывшим мужем капитаном Марком Филлипсом - спортсменом-конником и олимпийским чемпионом - еще в 1983 году и проводится на территории поместья Анны в Гэткомб Парке. Ее дочь Зара появилась на нем с облезлым маникюром.

Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

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