В жакете, макси-юбке и шляпе: королева Максима с мужем-королем почтили память павших воинов

Королева Максима и король Виллем-Алесандр 4 мая присутствовали на площади Дам в Амстердаме, где возложили венок к Национальному памятнику и присоединяются к двум минутам молчания, чтобы почтить память всех павших во время Второй мировой войны и во время миссий после Второй мировой войны.

Королева Максима / Фото: Getty Images

В этот день королева носила черную длинную юбку с двойным разрезом и высокой посадкой от Maison Valentino и надела короткий жакет с баской и тонким поясом подчеркнула талию. На шее у королевы был черный платок, она также надела широкополую шляпу Maison Fabienne Delvigne и прикрепила брошь с жемчугом на грудь. Также из украшений на ней были серьги-висюльки, она сделала насыщенный макияж глаз и подчеркнула губы, была в кожаных перчатках, а в руках несла маленькую сумку из крокодиловой кожи.

Король Виллем-Александр выглядел сдержанно в сером костюме, белой рубашке и черно-белом галстуке в принт. Он выглядел достаточно мрачно рядом со своей красавицей-женой.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

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