В жакете на голое тело и за руку с принцем Гарри: герцогиня Меган блистала в Нью-Йорке
Меган Маркл и принц Гарри появились на красной дорожке в Нью-Йорке во время торжественного гала-вечера.
Герцог и герцогиня Сассекские прибыли на ежегодный гала-вечер, посвященный Всемирному дню психического здоровья, организованный Project Healthy Minds, в Spring Studios в Нью-Йорке.
Меган появилась за руку с мужем и была одета в черный шелковый жакет от Giorgio Armani, который надела, похоже, на голое тело, и брюки от этого же бренда, в руках держала атласный клатч тоже Giorgio Armani и обула туфли-лодочки от него же.
Герцогиня собрала волосы в высокий хвост, сделала выразительный макияж глаз и подчеркнула губы, а у нее на шее было ожерелье в виде цепи от Aninebing, а в ушах серьги-гвоздики с бриллиантами.
Принц Гарри одет черный костюм и белую рубашку, дополнив лук черным галстуком в мелкий принт. Супруги получили на церемонии награду «Гуманитарные деятели года».
Благотворительная организация отмечает пару за их усилия по созданию более безопасного и справедливого онлайн-мира для семей и молодежи, а также за вклад в укрепление психического благополучия во всем мире.
Выход Меган и Гарри произошел всего через несколько дней после того, как герцогиня Сассекская посетила показ бренда Balenciaga на Парижской неделе моды.