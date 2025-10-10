В жакете на голое тело и за руку с принцем Гарри: герцогиня Меган блистала в Нью-Йорке

Меган и Гарри / © Associated Press

Реклама

Герцог и герцогиня Сассекские прибыли на ежегодный гала-вечер, посвященный Всемирному дню психического здоровья, организованный Project Healthy Minds, в Spring Studios в Нью-Йорке.

Меган появилась за руку с мужем и была одета в черный шелковый жакет от Giorgio Armani, который надела, похоже, на голое тело, и брюки от этого же бренда, в руках держала атласный клатч тоже Giorgio Armani и обула туфли-лодочки от него же.

Меган и Гарри в Нью-Йорке / © Associated Press

Герцогиня собрала волосы в высокий хвост, сделала выразительный макияж глаз и подчеркнула губы, а у нее на шее было ожерелье в виде цепи от Aninebing, а в ушах серьги-гвоздики с бриллиантами.

Реклама

Меган Маркл / © Associated Press

Принц Гарри одет черный костюм и белую рубашку, дополнив лук черным галстуком в мелкий принт. Супруги получили на церемонии награду «Гуманитарные деятели года».

Меган и Гарри в Нью-Йорке / © Associated Press

Благотворительная организация отмечает пару за их усилия по созданию более безопасного и справедливого онлайн-мира для семей и молодежи, а также за вклад в укрепление психического благополучия во всем мире.

Меган и Гарри в Нью-Йорке / © Associated Press

Меган и Гарри в Нью-Йорке / © Associated Press

Выход Меган и Гарри произошел всего через несколько дней после того, как герцогиня Сассекская посетила показ бренда Balenciaga на Парижской неделе моды.