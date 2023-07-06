В жакете на голое тело: леди Виктория Херви снова сверкнула своим декольте

В столицу Франции она приехала не просто так, а на Парижскую неделю моды. На днях знаменитость приняла участие в показе уличной моды L'Scher Paris Fashion Week в Four Season George.

На публике леди Виктория появилась в бархатном жакете с бриллиантовой застежкой и массивным украшением из камней, который надела на голое тело, и черных брюках клеш с высокой талией и кружевными вставками по бокам.

Обута аристократка была в бежевые туфли-лодочки, усыпанные стразами, на каблуках, на груди у нее был массивный крест, а в ушах – серьги-висюльки. Белокурые волосы распустила и сделала волнистую укладку, а в макияже подчеркнула глаза блестящими тенями и губы розовым блеском. У леди Виктории был нежно-розовый маникюр, а на ее пальце сверкало кольцо с камнем.

Леди Виктория Херви / Фото: Getty Images

Леди Виктория любит быть в центре внимания и часто приезжает на светские тусовки в откровенных образах. А надеть полупрозрачное платье или комбинезон для нее вовсе не составляет труда.

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