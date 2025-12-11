ТСН в социальных сетях

В жакете, на каблуках и с цветным браслетом: Джорджа Мелони на встрече с Зеленским

Премьер Италии в деловом черно-белом образе встретила украинского президента.

Владимир Зеленский и Джорджа Мелони

Владимир Зеленский и Джорджа Мелони / © Associated Press

На днях премьер-министр Италии Джорджа Мелони принимала в своей резиденции, во дворце Киджи в Риме, президента Украины Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский и Джорджа Мелони / © Associated Press

Владимир Зеленский и Джорджа Мелони / © Associated Press

На встрече политик появилась в деловом образе. На ней был черный жакет с накладными клапанами для карманов, белый свитер и черные классические прямые брюки. Наряд Мелони дополнила черными ботильонами на высоких устойчивых каблуках.

Владимир Зеленский и Джорджа Мелони / © Associated Press

Владимир Зеленский и Джорджа Мелони / © Associated Press

Джорджа сделала укладку с локонами, макияж с акцентом на глазах и украсила руки кольцами и интересным разноцветным браслетом.

Владимир Зеленский и Джорджа Мелони / © Associated Press

Владимир Зеленский и Джорджа Мелони / © Associated Press

Напомним, Джорджа Мелони в белом костюме и топе с кружевом на декольте предстала на саммите G20.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie