- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 375
- Время на прочтение
- 1 мин
В жакете, на каблуках и с цветным браслетом: Джорджа Мелони на встрече с Зеленским
Премьер Италии в деловом черно-белом образе встретила украинского президента.
На днях премьер-министр Италии Джорджа Мелони принимала в своей резиденции, во дворце Киджи в Риме, президента Украины Владимира Зеленского.
На встрече политик появилась в деловом образе. На ней был черный жакет с накладными клапанами для карманов, белый свитер и черные классические прямые брюки. Наряд Мелони дополнила черными ботильонами на высоких устойчивых каблуках.
Джорджа сделала укладку с локонами, макияж с акцентом на глазах и украсила руки кольцами и интересным разноцветным браслетом.
Напомним, Джорджа Мелони в белом костюме и топе с кружевом на декольте предстала на саммите G20.