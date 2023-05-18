В жакете на запах и блузке с цветочным принтом: императрица Японии Масако посетила мероприятие в Токио

Японская императрица Масако посетила мероприятие Общества Красного Креста Японии, которое состоялось в Токио.

Ее Величество появилось там в нежном образе. На ней был белый рельефный жакет на запах и белая блузка с белым цветочным принтом. Аутфит Масако дополнила белой рельефной шляпой, защитной маской и белыми перчатками.

Императрица Масако / Фото: Getty Images

Уши она украсила элегантными жемчужными серьгами, а шею – жемчужным ожерельем. К жакету императрица прикрепила ордена на красных лентах.

Напомним, на недавней вечеринке в садах императорской резиденции Акасака в Токио императрица Масако предстала в голубом кимоно с цветочным принтом, дополнившим ее золотистым оби с узором.

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