В жакете на запах и с брошью-тризубом: Елена Зеленская дала интервью The Times

Елена Зеленская

Елена Зеленская дала интервью изданию The Times. В Instagram она опубликовала фотографии, сделанные во время разговора с журналисткой.

"Контраст между обстрелами и жизнью большого города всегда поражает иностранных журналистов. Но украинская жизнь в условиях обороны страны имеет обе эти стороны, и только тот, кто разделил этот опыт с украинцами, может хоть немного понять, как это — после очередной российской атаки идти на работу", — написала первая леди в посте.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Журналистка посетила 5-й саммит первых леди и джентльменов, который состоялся недавно в Киеве, и отметила, что несмотря на воздушные тревоги на него съехались первые леди из многих стран.

Зеленская рассказала в интервью о том, как сейчас выглядит учеба в украинских школах: у кого-то дистанционная, а у кого-то — подземная, а также о борьбе за возвращение детей, которых выкрала Россия.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

На интервью первая леди появилась в деловом образе. Елена была одета в черный костюм, который состоял из брюк и жакета на запах, и обута в черные туфли. На талии был черный пояс-шнурок. К жакету она прикрепила золотую брошь в виде тризуба.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена сделала укладку с боковым пробором, макияж в нежных оттенках и завершила лук золотыми серьгами.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

