В жакете на запах и с серьгами-крестиками: новый элегантный выход Елены Зеленской в Париже

Первая леди приняла участие в открытии представительства Украинского института в Париже.

Елена Зеленская в рамках своего визита во Францию приняла участие в открытии представительства Украинского института в Париже. Это уже второе представительство Украинского института в ЕС (первое действует в Германии).

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Украинский институт станет мостиком для диалога между нашими культурами, художниками, учеными и просто неравнодушными людьми. Площадкой для презентации Украины через концерты современной и классической музыки, киноленты, произведения литературы, дискуссии и обсуждения – все, что сможет наконец-то рассказать о нас правду", – отметила первая леди.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Был подписан меморандум между Украинским институтом и Университетом Сорбонны.

"Это путь к украинским студиям, лекциям, изучению украинистики в этом легендарном заведении", — добавила Елена.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

На мероприятии Зеленская появилась в элегантном черном костюме, состоявшем из штанов-палаццо и жакета на запах с длинными завязками.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Аутфит первая леди дополнила укладкой с локонами, нежным макияжем и золотистыми серьгами в виде крестиков от украинского бренда Gunia Project.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в сером деловом костюме и темно-изумрудной рубашке встретилась со студентами Сорбонного университета.

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