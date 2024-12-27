В жакете на запах и в элегантных серьгах: Елена Зеленская показала новое фото

Пера леди подвела итоги проекта "Украинской книжной полки".
Елена Зеленская опубликовала в Instagram фотографию, на которой она запечатлена на фоне книжных полок.
Первая леди предстала в деловом черном жакете на запах и черных широких штанах. Талию Зеленская подчеркнула черным шнурком-поясом. У нее была аккуратная прическа с боковым пробором, макияж в нежных оттенках, элегантные серьги в ушах и деликатная золотая цепочка на шее.
В посте к фото первая леди рассказала об украинских книгах в библиотеках мира.
"Украинское слово продолжает распространяться еще и через книжные полочки.
В общей сложности сотни украинских книг переданы в Публичную библиотеку Виннипега и Центральную библиотеку Миссиссаги(Канада), библиотеки Американского университета (Кипр), библиотеки Астана IT University (Казахстан), Бюро языка и литературы города Муары (Бруней), библиотеки университета Ла Сабана (Перу), библиотеки Реформатской общеобразовательной школы Juliana (Венгрия), Национальной библиотеки Азербайджана.
Украинских книжных полочек, несущих знания об Украине из первоисточников, уже 220 – это более 55 тысяч книг в 54 странах и штаб-квартире ЮНЕСКО", – отметила она.
Елена также сообщила, что украиноязычных аудиогидов в следующем году станет больше. В настоящее время их 95 в 51 стране. А еще она поблагодарила всех, кто помогает это реализовывать.
"Так украинский язык и культура прокладывают мосты взаимопонимания между нашей страной и миром", — подытожила супруга президента.
Напомним, Елена Зеленская в роскошной вышиванке с поясом-баской появилась на мероприятии.
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