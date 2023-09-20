В жакете на запах мандаринового цвета: яркий образ пресс-секретаря Байдена на работе

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила на очередном брифинге в Вашингтоне.

В последнее время она полюбила носить на работу яркие наряды. Вот и нынешний ее выход не стал исключением.

Перед журналистами Карин предстала в жакете на запах мандаринового цвета и белом топе с волнообразным декольте. Талию она подчеркнула таким же поясом. Верх пресс-секретарь скомбинировала с красными брюками.

Карин Жан-Пьер / Фото: Getty Images

Жан-Пьер уложила свои фирменные локоны, сделала макияж с персиковыми тенями на веках, уши украсила золотыми серьгами-гвоздями, а шею – маленьким кулоном на цепочке.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, Карин Жан-Пьер в платье с принтом "гусиная лапка" и с очень большой сумкой попала в объективы папарацци по дороге на вертолет.

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