В жакете оливково-коричневого оттенка и туфлях на каблуках: Урсула фон дер Ляйен на встрече с Макронами

Глава Еврокомиссии с рабочим визитом приехала в Германию.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен побывала на церемонии подписания гостевой книги в Мюнстере. В ней приняли участие также президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, его супруга Элька Бюденбендер и президентские супруги Франции – Эммануэль и Брижит Макроны, которые приехали в Германию с официальным визитом.
Урсула появилась там в деловом аутфите. Она сочетала оливково-коричневый жакет без пуговиц со светлой блузкой и черными прямыми брюками со стрелками. Обула политик черные туфли на каблуках с черно-золотыми пряжками.
Напомним, Урсула фон дер Ляйен в бирюзовом жакете и с интересным колье выступила на саммите.
Читайте также:
- В лимонной блузке и жемчужном ожерелье: Урсула фон дер Ляйен в новом деловом образе приехала в Ливан
- В изумрудном жакете и с цветочным платком: Урсула фон дер Ляйен на деловой встрече
- В жакете в горошек и с синей желтой лентой на груди: Урсула фон дер Ляйен встретилась с Зеленским на киевском вокзале