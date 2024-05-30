В жакете оливково-коричневого оттенка и туфлях на каблуках: Урсула фон дер Ляйен на встрече с Макронами

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен побывала на церемонии подписания гостевой книги в Мюнстере. В ней приняли участие также президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, его супруга Элька Бюденбендер и президентские супруги Франции – Эммануэль и Брижит Макроны, которые приехали в Германию с официальным визитом.

Урсула фон дер Ляйен, Брижит и Эммануэль Макроны, Франк-Вальтер Штайнмайер и Элька Бюденбендер / Фото: Getty Images

Урсула появилась там в деловом аутфите. Она сочетала оливково-коричневый жакет без пуговиц со светлой блузкой и черными прямыми брюками со стрелками. Обула политик черные туфли на каблуках с черно-золотыми пряжками.

Напомним, Урсула фон дер Ляйен в бирюзовом жакете и с интересным колье выступила на саммите.

Читайте также: