В жакете от Dolce & Gabbana и с уверенным взглядом: Белый дом представил официальный портрет Мелании Трамп

Первая леди США позировала на фотографии в деловом черно-белом образе.
Белый дом презентовал официальный портрет первой леди США Мелании Трамп, выполненный в черно-белых цветах.
На портрете супруга президента предстала в деловом образе. На ней были черные брюки и черный однобортный жакет Turlington из габардина, с острыми лацканами и тремя клапанами над карманами от бренда Dolce & Gabbana, стоимостью 2900 долларов.
Костюм первая леди скомбинировала с белой рубашкой с расстегнутой верхней пуговицей. У нее была укладка с локонами и выразительный макияж.
Позировала Мелания на фоне панорамного окна, положив руки на стол. Ее взгляд был уверенным и проницательным.
Напомним, Мелания Трамп продемонстрировала новый наряд в стиле милитари.
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