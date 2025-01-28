В жакете от Dolce & Gabbana и с уверенным взглядом: Белый дом представил официальный портрет Мелании Трамп

Белый дом презентовал официальный портрет первой леди США Мелании Трамп, выполненный в черно-белых цветах.

На портрете супруга президента предстала в деловом образе. На ней были черные брюки и черный однобортный жакет Turlington из габардина, с острыми лацканами и тремя клапанами над карманами от бренда Dolce & Gabbana, стоимостью 2900 долларов.

Костюм первая леди скомбинировала с белой рубашкой с расстегнутой верхней пуговицей. У нее была укладка с локонами и выразительный макияж.

Позировала Мелания на фоне панорамного окна, положив руки на стол. Ее взгляд был уверенным и проницательным.

Напомним, Мелания Трамп продемонстрировала новый наряд в стиле милитари.

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