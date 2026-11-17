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В жакете от Zara и винных штанах: королева Мэри посетила саммит в Копенгагене
Жена короля Фредерика X выбрала холодный осенний вариант лука для публичного выхода сегодня.
Королева Мэри попала под прицел фотографов, когда покидала Копенгагенский саммит по вопросам гендерного равенства и прав женщин и девочек, проходивший в музее «Новая глиптотека Карлсберга».
Сегодня на мероприятии Ее Величество появилась в черном удлиненном блейзере от Zara с тонким черным поясом на талии с золотой пряжкой, под ним была водолазка насыщенного бордового оттенка и подобрала широкие классические брюки палаццо глубокого винного оттенка.
Замшевые туфли на каблуках в тон брюкам и небольшой плетеный черный клатч в руке прекрасно гармонировали с образом королевы Дании. Волосы Мэри распустила, уложила мягкими волнами и надела лаконичные серьги-висюльки с камнями. А также на ее лице был дневной макияж в теплых оттенках, а в руках плетенная черная сумка.
Ранее, напомним, мы рассказывали, как пресса по ошибке сообщила о смерти свекрови королевы Мэри — королевы Маргрете II.