Королева Мэри / © Getty Images

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Королева Мэри попала под прицел фотографов, когда покидала Копенгагенский саммит по вопросам гендерного равенства и прав женщин и девочек, проходивший в музее «Новая глиптотека Карлсберга».

Сегодня на мероприятии Ее Величество появилась в черном удлиненном блейзере от Zara с тонким черным поясом на талии с золотой пряжкой, под ним была водолазка насыщенного бордового оттенка и подобрала широкие классические брюки палаццо глубокого винного оттенка.

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Королева Мэри / © Getty Images

Замшевые туфли на каблуках в тон брюкам и небольшой плетеный черный клатч в руке прекрасно гармонировали с образом королевы Дании. Волосы Мэри распустила, уложила мягкими волнами и надела лаконичные серьги-висюльки с камнями. А также на ее лице был дневной макияж в теплых оттенках, а в руках плетенная черная сумка.

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Ранее, напомним, мы рассказывали, как пресса по ошибке сообщила о смерти свекрови королевы Мэри — королевы Маргрете II.

Королева Маргрете II / © Getty Images

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