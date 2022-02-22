В жакете оттенка металлик и с саквояжем: стильный выход королевы Софии

83-летняя испанская королева София продолжает выполнять свои королевские обязанности.

Королева София прибыла сегодня на вручение премии "Ибероамериканское покровительство" Фонда Каллии в Королевской академии изящных искусств Сан-Фернандо, в Мадриде.

На эту встречу мать правящего короля Филиппа VI, который, кстати, уже выздоровел от коронавируса и тоже посетил сегодня мероприятие со своей женой Летицией, приехала в эффектном луке.

Королева София / Getty Images

София надела блестящий жакет оттенка металлик и черные широкие брюки, к которым подобрала замшевые ботильоны на каблуках, а в руках несла маленькую сумку-саквояж. У королевы был французский маникюр, на запястье сверкали часы и браслет, на шее было ожерелье из камней, а в ушах - серьги-клипсы с бирюзой. София сделала лаконичную укладку и макияж, и была в защитной маске.

Ранее Ее Величество появлялась тоже в жакете и на высоких каблуках на встрече с попечительским советом Фонда почек Иньиго Альвареса де Толедо в отеле Rosewood Villa Magna, в Мадриде.

Королева София / Getty Images

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