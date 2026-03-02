В жакете оверсайз и рубашке с ажурным воротником: Елена Зеленская на встрече в Житомире

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская приняла участие в выездной встрече сообщества университетов «Ти як?», в которую входит 31 заведение высшего образования из 20 областей. Встреча состоялась в Государственном университете «Житомирская политехника».

Фотографии с события она опубликовала на своей странице в Instagram.

Первая леди отметила, что одна из целей Всеукраинской программы ментального здоровья «Ти як?» — сделать услуги по поддержке ментального здоровья доступными для человека там, где он живет.

«Чтобы не истощенные люди искали где-то помощи, а она сама пришла к ним в привычную среду. То, что университеты сообщества дают такой пример — бесценно. Имеем действительно уникальную ситуацию: услуги по ментальному здоровью сейчас есть там, где мы раньше даже не могли себе представить: в музеях, детских центрах, библиотеках, спортивных залах, бизнесах — больших и маленьких компаниях», — подчеркнула Зеленская.

Там первая леди предстала в черном наряде, который состоял из жакета оверсайз и широких брюк, и в белой рубашке с ажурным воротником. Наряд жена президента скомбинировала с черными лоферами на грубой подошве. У Елены была аккуратная укладка с локонами, нежный макияж и милые золотисто-черные серьги в ушах.

