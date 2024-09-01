В жакете оверсайз и с платком-паше: Елена Зеленская побывала в укрытии

Первая леди посетила с рабочим визитом Черниговскую область.
Елена Зеленская в рамках своего рабочего визита в Черниговскую область посетила гимназию в Нежине. Там она осмотрела отстроенное укрытие.
Фотографии оттуда жена президента опубликовала в Instagram.
"Укрытие на Черниговщине стало третьим, которое Фонд отстроил и обустроил. Первые два уже работают на Полтавщине. В процессе восстановления еще девять объектов — в Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Сумской областях.
Мы не готовили наших детей к обучению в укрытиях под звуки взрывов русских ракет. Но мы должны сделать все, чтобы война не повлияла на их образование, не лишала их детства, живого общения со сверстниками и друзьями", – отметила первая леди.
Там Зеленская появилась в кремовой рубашке и деловом черном костюме, состоявшем из широких брюк и жакета оверсайз с платком-паше в надгрудном кармане. Аутфит она дополнила белыми остроносыми туфлями.
Елена завершила лук аккуратной укладкой, нежным макияжем и лаконичными серьгами.
Напомним, в прошлый раз Елена Зеленская продемонстрировала образ в синем костюме, состоявшем из широких брюк, жакета на забор и тонкого коричневого ремешка.
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