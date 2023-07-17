В жакете персикового цвета: фотографы запечатлели Урсулу фон дер Ляйен в компании Макрона

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приняла участие в круглом столе во время третьего саммита ЕС-CELAC, объединяющего лидеров ЕС и Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна в Брюсселе.

Урсула фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

Там политик продемонстрировала красивый деловой образ. Он состоял из жакета персикового цвета без лацканов и пуговиц, белой блузки интересного кроя и черных прямых брюк. Обута она была в лакированные туфли на удобных каблуках.

Урсула фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

Аутфит Урсула дополнила жемчужными серьгами-пусетами и любимым жемчужным ожерельем. Она сделала аккуратную укладку и макияж с розовой помадой.

Урсула фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

Фотографы запечатлели фон дер Ляйен в компании президента Франции Эманнуэля Макрона, рассказывавшего ей что-то веселое.

Урсула фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

Урсула фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

Напомним, Урсула фон дер Ляйен побывала на неформальном ужине в Президентском дворце в Литве, который состоялся в рамках саммита НАТО в Вильнюсе. На политике было платье цвета индиго длины миди с епископскими рукавами, V-образным вырезом и плиссированной юбкой.

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