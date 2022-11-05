В жакете-рубашке и штанах-палаццо: новый образ Елены Зеленской в Португалии

Елена Зеленская в рамках своего визита в Португалию посетила украинский павильон на Web Summit 2022 в Лиссабоне.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Масштабный, с десятками событий ежедневно, с тысячами посетителей – это об украинском павильоне на @websummit. Он полностью отражает тот колоссальный прорыв, который, несмотря на войну, совершил и демонстрирует всему миру украинский ИТ-сектор", — подписала фото в Instagram первая леди.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Там Зеленская появилась в стильном светлом костюме, который состоял из штанов-палаццо и жакета-рубашки с накладными карманами и клапанами. На талии у нее был пояс на пуговицах.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Аутфит Елена дополнила аккуратной прической с боковым пробором, нежным макияжем и лаконичными серьгами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, на встрече с президентом Португалии Елена продемонстрировала изысканный образ в черном платье длины миди с отворотом от украинского бренда AMG, которое прекрасно облегало ее стройную фигуру.

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