В жакете-рубашке и элегантных серьгах: Елена Зеленская показала новые снимки в Instagram

Первая леди Украины опубликовала фото с подписания двустороннего Меморандума о взаимопонимании с ЮНИСЕФ.

Елена Зеленская подписала Меморандум о взаимопонимании с представительством Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в Украине. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав фотографии с события.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Это важный момент нашего сотрудничества, которое продолжалось и до войны. Теперь мы объединили усилия, чтобы дети и молодежь, особенно из уязвимых групп, как можно меньше испытывали ее влияние.

Основные сферы нашего сотрудничества:

Вместе будем рассказывать миру, как война уносит детство у наших детей. Чтобы каждый понимал, что Россия нарушает в Украине все международные конвенции о правах ребенка.

Будем внедрять Национальную программу психического здоровья и психосоциальной поддержки, чтобы уже сейчас бороться с травмами, причиняемыми войной.

Будем создавать безбарьерную среду для детей, чтобы каждый ребенок в Украине был полноценным членом общества.

Будем способствовать улучшению доступа и качества обучения в заведениях общего среднего и дошкольного образования в Украине, в частности, путем улучшения качества питания", — написала первая леди в посте.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Одним из элементов сотрудничества в рамках Меморандума будет кампания "Совместно с учебой", которую ЮНИСЕФ запускает накануне учебного года вместе с Министерством образования и науки и другими органами власти при поддержке первой леди. Инициатива будет содержать несколько компонентов: безопасность образовательного пространства, в частности устройство бомбоубежищ, активности в укрытиях, инструкции для учителей и обучение по минной безопасности, а также психосоциальная поддержка, привлечение и развитие молодежи.

Это важно для всех: родителей, детей, учителей и администраций школ. Ведь юным украинцам нужно учиться. Образовательный процесс помогает им поддерживать ментальное, физическое здоровье и психосоциальное развитие. Взрослые вместе с детьми могут выбрать формат обучения в новом году: онлайн, офлайн или комбинированное. Однако вопросы образования должны оставаться приоритетом для каждого ребенка.

На мероприятии Зеленская предстала в светлой жакете-рубашке с накладными клапанами, пуговицами и тканевым поясом на талии.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Аутфит первая леди дополнила аккуратной укладкой, макияжем с акцентом на глазах и элегантными серьгами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Зеленская дала интервью BBC. Она рассказала о втором Саммите первых леди и джентльменов, который состоялся в Киеве.

Читайте также: