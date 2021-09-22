В жакете с атласными лацканами и золотыми пуговицами: Брижит Макрон с мужем сходила на выставку

Первая леди Франции выбрала для своего выхода сдержанный, но стильный аутфит.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга - Брижит Макрон - посетили выставку "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", которая проходит в Фонде Луи Виттон в Париже. На выставке представлено 200 шедевров французского и российского современного искусства из коллекции братьев Михаила и Ивана Морозовых.
В этот день первая леди продемонстрировала стильный образ. На ней был темно-синий жакет с атласными лацканами и золотыми пуговицами, блузка в тон и темно-синие прямые брюки. Костюм Брижит сочетала с темно-синими замшевыми туфлями.
На лице у нее была черная маска. Стильная укладка и макияж с акцентом на глазах завершили аутфит Макрон.
Эммануэль был одет в темно-синий классический костюм, белую рубашку и галстук. Он выглядел гармонично с образом жены.
К слову, Брижит любит не только брючные костюмы, но и короткие платья, которыми подчеркивает свои стройные ноги.
Читайте также: В брючном костюме и ботильонах: Брижит Макрон на похоронах Бельмондо