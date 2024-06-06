В жакете с баской и юбке миди: Акшата Мурти в элегантном луке приехала на мероприятие с мужем

Сегодня, 6 июня, в Нормандии отмечается 80-летняя годовщина, посвященная высадке десанта и операции "Оверлорд" в 1944 году во время Второй мировой войны. Это была стратегическая операция западных союзников по антигитлеровской коалиции, по высадке войск в Нормандии, начавшаяся рано утром 6 июня 1944 года и закончившаяся 25 августа 1944 года, после чего союзники пересекли реку Сену, освободили Париж и продолжили наступление к французско-германской границе.

Акшата Мурти и Риши Сунак / Фото: Associated Press

Риши Сунак принял участие в памятной церемонии и возложении венков вместе с королем Чарльзом и королевой Камиллой. А его супруга Акшата Мурти пообщалась с ветеранами.

Акшата Мурти / Фото: Associated Press

44-летняя Акшата выглядела элегантно в молочно-белом жакете с баской и юбке миди с мелким принтом. Образ ее дополняли замшевые синие туфли на каблуках и миниатюрная сумка, в тон которой Акшата подобрала шляпу с плоскими полями. У нее был лаконичный макияж, волосы собраны в низкий хвост, на груди пришпилена брошка "Красный мак", а на пальце сверкало кольцо с крупным бриллиантом. Риши Сунак был одет в темно-синий костюм, белую рубашку и бордовый тонкий галстук.

Акшата Мурти и Риши Сунак / Фото: Associated Press

Днем ранее супруги посетили памятное мероприятие в Портсмуте, откуда и началась военная операция в 1944 году. На нем Акшата появилась в нежно-розовом костюме.

Акшата Мурти и Риши Сунак / Фото: Getty Images

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