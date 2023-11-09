В жакете с цветочной вышивкой: Елена Зеленская посетила премьеру фильма об Украине

Елена Зеленская в рамках своего визита во Францию посетила премьеру третьего фильма об Украине — "С Украиной в сердце" французского режиссера и философа Бернара-Анри Леви.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Бернар-Анри Леви представил фильм об Украине / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Украина поселилась в сердце у французского режиссера, похоже, навсегда. За последние полтора года большой войны Бернар-Анри постоянно посещал нашу страну.

Был в деоккупированном Херсоне, Купянске и других освобожденных городах. Проводил воздушные тревоги с украинскими школьниками в подвальных укрытиях. Общался с нашими защитниками и защитницами прямо на линии фронта. Недалеко от Клищиевки, которая недавно была освобождена благодаря силе, мастерству и выдержке наших военных. В Часовом Яре, возле Бахмута, в других городах Донбасса и Запорожья. Именно здесь происходили съемки третьего фильма о нашей несокрушимой нации в июне — сентябре 2023 года", — написала первая леди в посте в Instagram.

Фильм "Из Украины в сердце" / Фото: Instagram Елены Зеленской

Бернар-Анри Леви / Фото: Instagram Елены Зеленской

Там Елена предстала в черной рубашке и черном деловом жакете с цветочной вышивкой из лимитированного дропа "Земле, квітни" украинского бренда ALTER REBEL.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в сером двубортном жакете с флористической аппликацией выступила на 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в штаб-квартире организации в Париже.

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